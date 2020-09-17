Sony'nin PlayStation 4 Desteği Devam Edecek

PlayStation 4 kullanıcılarının kafası bir süre daha rahat. Japon teknoloji devi yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Sony, Playstation 4 desteği uzun bir süre daha devam edecek.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 için yeni bir sunum gerçekleştirmişti. Geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında yeni detayları almanın yanı sıra, yeni oyunlar ve yeni nesil konsolun çıkış tarihi, çıkış oyunları ve fiyatı da duyurulmuştu. Geceye damgasını vuran bu sunum sonrasında, daha başka detaylar da gelmeye devam ediyor.

Sony, PlayStation 4 Desteğinde Hız Kesmeyecek!

Bildiğiniz gibi PlayStation 4, yaşam döngüsünün son evresinde ve yakın bir zamanda bayrağı selefi yeni nesil PlayStation konsoluna devredecek. Bu da Japon teknoloji devinin mevcut nesil konsolu daha ne kadar bir süre destekleyeceği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Ne var ki dünkü sunumda Horizon: Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure oyunlarının PlayStation 4 için de duyurulmuş olması ve Sony tarafından konu ile ilgili yaptığı yeni açıklama ile yüreklere su serpti. Mevcut nesil konsolun kullanıcıları uzun bir süre daha rahat olacaklar.

The Washington Post tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan, "PS4 topluluğu bizim için üç veya dört yıl boyunca inanılmaz derecede önemli olmaya devam edecekler." yorumunda bulundu ve devam etti: "Birçoğu PS5'e geçiş yapacak, eğer işimizi iyi yaparsak, ama on milyonlar halen PS4 ile bağlı kalacaklar."

Bu açıklamaya bakılırsa, ilerleyen zamanlardaher iki konsol içinde duyurulan daha fazla oyun görebilme ihtimalimiz bir hayli yüksek görünüyor.

PlayStation 4 Oyunlarının Neredeyse Tamamı PlayStation 5'te Oynanabilecek

Aynı röportaj sırasında PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan, PlayStation 5 konsolunun geriye uyumluluk durumuna da açıklık getirdi. Bildiğiniz gibi ilk olarak Mark Cerny en iyi yüz PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 üzerinde oynanabilir olacağını söylemişti. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden, Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino ise binlerce PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 üzerinde daha yüksek çözünürlükte ve kare hızında oynanabileceği açıklamasında bulunmuştu.

Kafaları karıştıran bu iki ayrı söylem sonrasında durumu netleştiren bir açıklama yapan Ryan, PlayStation 4 kütüphanesindeki oyunların % 99'unun PlayStation 5 üzerinde geriye uyumluluk desteği ile oynanabileceğini müjdeledi.