Sony PlayStation 5 için Bir Süre Daha Beklememiz Gerekebilir!

Son zamanlarda ortaya atılan söylentiler önümüzdeki ay Sony PlayStation 5 ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Peki iddialar doğru mu?

Açıkçası evet ya da hayır demek oldukça zor.

Söylentilere Göz Atalım

Az önce de belirttiğim gibi son birkaç haftadır PlayStation 5 ile ilgili çokça söylenti gördük. Bu söylentiler dahilinde Sony, şu sıralar düzenlenecek olan etkinlik dahilinde önümüzdeki ay yeni konsolunu bizlere sunacak. Ancak henüz görmediğimiz bir şey var, resmi bir açıklama.

Şirketin etkinlik takvimini göze aldığımızda bu yönde herhangi bir içerik göremiyoruz. Elimizde emsal niteliği taşıyan PlayStation 4 modelinin tanıtım tarihi var ve sızıntılar da genellikle bunun üzerinden ağırlık kazanıyor. Ancak dahası değil.

Bu iddialara göre PlayStation 5, Sony Hall içerisinde düzenlenecek. New York sınırlarında yer alan bu mekan, hem ulaşım hem de medya açısından bulunduğu konum itibarıyla mantıklı bir seçim gibi gözüküyor. Burada farklı tarihler söz konusu ancak 5 Şubat, 24 Şubat ve 29 Şubat üzerinde yoğunlaşıldığını görüyoruz. İlk bakışta makul gözükebilir. Ancak derinlere indikçe bazı çatlaklar görüyoruz.

Ufak Tefek Sorunlar

Öncelikle 29 Şubat tarihinde düzenlenecek bir lansman şu aşamada pek de makul gözükmüyor. Şirketler genellikle cumartesi günleri etkinlik düzenlemeyi pek tercih etmezler. Basının büyük bir kısmının ertesi gün olan pazar günü çalışmadığını da göz önüne alırsak içerik bakımından bazı sorunların yaşanabileceği görüşündeyiz.

Daha sonrasında 24 Şubat tarihine geliyoruz. Ne yazık ki mekan 24 Şubat tarihinde başka bir özel proje ev sahipliği yapmak için rezerve durumda. Bu şirketin önünde bir engel olmasa da, bazı karışıklıkların olması potansiyeli ile çok mümkün olmayacağı görüşündeyiz.

Bir de 5 Şubat tarihi var ki bunun pek gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz. Sony, kimseye herhangi bir davetiye göndermedi. Buna karşın bu etkinlik küresel ölçekte etkili olacak ve katılımcılar da küresel ölçekte olacak. Eğer bu kadar kısa bir süre kalmış olsaydı şirketin basın tarafının hazırlıklarını ve planlarını yapması amacı ile erken davetiye gönderimi yapmış olması gerekirdi. Yani şu sıralar ele davetiyeler geçmiş olmalıydı.

Belki de hepsinden önemlisi mekanın kendisidir. Sony Hall aktif olarak 500 oturan ve 1000 ayakta toplam 1,500 kişi ağırlayabiliyor. Büyük, beklenen ve gösterişli bir tanıtım için oldukça küçük. Yalnızca medyanın yüzlerce kişiden oluşacağını düşündüğümüzde Sony ekibinin, geliştiricilerinin ve hissedarlarının nereye oturacağını da bilmemiz gerekiyor. Tabii potansiyel hayran kitlesinden bahsetmeye gerek bile duymuyorum.

Açıkçası bu sayı pek de mantıklı gözükmüyor. Örneğin PlayStation 4 birisi 2200 kişilik diğeri 2800 kişilik iki katlı bir yerde tanıtılmıştı.

Her şeye rağmen PlayStation 5 için söylenti değirmenleri dönmeye devam edecek. Ve açıkçası gerçeğe pek yakın olmadığımızı düşünüyoruz. Eğer yanılıyorsak, önümüzdeki ay yeni model ile karşılaşabiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.