Sony PlayStation 5 İki Farklı Modelle Satışa Sunulabilir

Şimdiye kadar sunulan PlayStation modelleri iki farklı model ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Kalın kasa olarak nitelendirilen ilk modele ek olarak bir de Slim model satışa sunuluyordu ve bu durum, ilk PlayStation konsolundan bu yana bir gelenek haline gelmişti.

Bu nesilde ise Sony, PlayStation 4 Pro adıyla yeni bir modeli karşımıza çıkarttı. Pro model en güçlü PlayStation 4 olması ile oyunları 4K ve HDR desteğiyle oynamaya imkan tanıyordu. Zaman içerisinde ortaya çıkan söylemler ile bir benzerinin yeni nesilde de gündeme gelebileceğini duymuştuk. Yakın bir zaman önce de bu yönde yeni bir söylenti ortaya çıktı. Sony, PlayStation 5 Pro modelinin hazırlığındaymış gibi görünüyor.

Bu söylentinin kaynağı ise Japon gazeteci Zenji Nishikawa. Nishikawa, katıldığı Bilgisayar Eğlence Geliştiricileri Konferansı sırasında Japon teknoloji devinin iki farklı modelin satışa sunulmasının planlandığını duymuş. Yine bu söylentilere göre modeller PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro olacak. Teknolojik açıdan oldukça büyüleyici olacağı söylenen Pro modeliyle hardcore oyuncuların hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Sony şimdilik bu söylenti ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Birkaç ay sonra düzenlenmesi beklenen PlayStation Experience 2019 bu durumda biraz daha büyük önem kazanmış oldu. Belki de resmi açıklama için bu etkinliği bekliyor olabilirler. Hem PlayStation 5 resmi olarak gösterilecek hem de olası PlayStation 5 Pro modeline değinilecek olabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.