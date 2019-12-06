Sony, PlayStation Store'da Flaş Yeni Yıl İndirimlerini Başlattı

PlayStation Store üzerinden Aralık Fırsatları devam ediyor. 24 Aralık 2019 Cuma günü sona erecek olan bu indirim kampanyasına bugün itibarıyla yeni bir tane eklendi: Flaş Yeni Yıl.

Flaş Yeni Yıl indirim kampanyası 10 Aralık 2019 Salı gününe kadar devam edecek. Aralık Fırsatları kadar geniş bir içeriğe sahip olmasa da, yeni çıkmış olan MediEvil, Death Stranding ve Need for Speed: Heat oyunlarının dijital Deluxe sürümleri ile yer aldıklarını görebiliyoruz.

Toplamda on dört farklı seçeneğin yer aldığı listenin tamamı ise şöyle;