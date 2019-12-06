Sony, PlayStation Store'da Flaş Yeni Yıl İndirimlerini Başlattı

PlayStation Store üzerinden Aralık Fırsatları devam ediyor. 24 Aralık 2019 Cuma günü sona erecek olan bu indirim kampanyasına bugün itibarıyla yeni bir tane eklendi: Flaş Yeni Yıl.
Flaş Yeni Yıl indirim kampanyası 10 Aralık 2019 Salı gününe kadar devam edecek. Aralık Fırsatları kadar geniş bir içeriğe sahip olmasa da, yeni çıkmış olan MediEvil, Death Stranding ve Need for Speed: Heat oyunlarının dijital Deluxe sürümleri ile yer aldıklarını görebiliyoruz.
Toplamda on dört farklı seçeneğin yer aldığı listenin tamamı ise şöyle;
- BATTLEFIELD V and EA SPORTS UFC 3 Bundle - 114 TL
- Dark Souls III - 49 TL
- Death Stranding Dijital Deluxe Sürüm - 259 TL
- HITMA 2 Genişletme Pasosu - 89 TL
- HITMAN 2 - 94 TL
- HITMAN 2 Gold Edition - 139 TL
- Hitman HD Enhanced Collection (Hitman: Blood Money ve Hitman: Absolution) - 79 TL
- MediEvil - 84 TL
- MediEvil Dijital Deluxe Sürüm - 134 TL
- Need for Speed: Heat Deluxe Edition - 337.35 TL
- Plants vs. Zombies: BFN Season's Eatingz Sürümü - 159 TL
- RAGE 2 - 84 TL
- RAGE 2: Deluxe Edition 114 TL
- Tekken 7 - 49 TL