Sony PS5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Sony tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle birlikte PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition modeline daha yakından bakabilme, her iki modelin özelliklerini ve tasarımını görme şansını elde ettik. Nitekim geriye fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi gibi iki kritik detay kalıyor. Yeni bir sızıntı Sony PS5 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen sorulara ışık tutuyor olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Sony PS5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Söz konusu sızıntıya göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Dijital Edition 20 Kasım 2020 tarihinde Avrupa ve Kuzey Amerika sınırlarında satışa sunulacak. Öte taraftan Japonya için beklenen çıkış tarihinin ise 14 Kasım 2020 olduğu iddia ediliyor. Yani yeni nesil konsolun bazı ülkelerde daha önce çıkış yapma olasılığı bulunuyor.

Aynı sızıntıya göre PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, DualSense ve diğer aksesuarlar için fiyatlandırmanın şu şekilde olacağı iddia ediliyor:

- PlayStation 5 için tavsiye edilen satış fiyatı 499 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 3,420 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- PlayStation 5 Digital Edition için tavsiye edilen satış fiyatı 399 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 2,740 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- DualSense için tavsiye edilen satış fiyatı 60 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 410 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- DualSense Charging Station için tavsiye edilen satış fiyatı 30 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 205 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- PS5 HD Cam için tavsiye edilen satış fiyatı 60 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 410 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- Pulse 3D Wireless Headset için tavsiye edilen satış fiyatı 160 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 1.100 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

- Media Remote için tavsiye edilen satış fiyatı 30 dolar olarak iddia ediliyor. Bu fiyat, mevcut kur düzeyinde yerel para birimine çevrildiğinde ise yaklaşık 205 TL (Vergiler ve Diğer Maliyetler Hariç) ediyor.

Eğer bu sızıntılar doğru ise bir adet PlayStation 5, iki adet DualSense, bir adet DualSense Charging Station ve birer adet PS5 HD Cam, Pulse 3D Wireless Headset ve Media Remote almak isterseniz ödemeniz gereken tutar vergiler hariç olarak 6,160 TL olacak. Tabii işin içine vergi girince çok daha tatsız bir tablonun karşımıza çıktığını hatırlatalım.