Sony, PS5 Kapakları Satan Siteye Para İadesi Yaptırdı!

Sony'nin PS5 kapakları satan bir web sitesine hakkında yasal işlem başlatma tehdidinde bulunduğu ve web sitesi yönetiminden mevcut tüm siparişlerin iptal edilmesini, müşterilere para iadesi yapılmasını istediği iddia edildi. Şirket, ilk başta web sitesinin yönetimini isim değişikliğine gitmek zorunda bırakmıştı. Web sitesinin ismi her ne kadar değiştirilmiş olsa da şirket yalnızca bununla sınırlı kalmadı.

Sony ile PS5 Kapakları Satan Site Arasında Ne Geçti?

Video Games Chronicle'in (VGC) haberine göre Sony ilk olarak "PlateStation5" olarak isimlendirilmiş web sitesinin yönetiminden isim değiştirmesini istedi. Platestation5 ismi, oyun sektörünün önemli şirketlerinden gelen bu isteğin sonrasında "Customize My Plates" olarak değiştirildi. İsmi "Customize My Plates" olarak değiştirilmeden önce "PlateStation5" olan bu web sitesi, ilk olarak PS5 için birbirinden çeşitli benzersiz tasarımları tanıtmıştı.

PlayStation serisinin arkasındaki isim olarak bilinen şirket, isim değişikliğinden sonra bile beklemedeki satışların iptal edilmesini ve müşterilere para iadesi yapılmasını istedi. Şirket, ortaya atılan bir iddiaya göre web sitesine verilen sürenin sonunda satışlar iptal edilmez ve PS5 kapakları müşterilere satılmaya devam edilirse Customize My Plates hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi. Site yönetimi ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"PS5 kapakları piyasaya sürülmeden önce gerekli araştırmaları yapmış ve Sony'nin bu kapaklar için beklemede olan bir patentin olmasından ötürü bir sorun olmayacağı görüşündeydik ancak web sitemizin açılmasından yalnızca bir gün sonra şirketin avukatları ticari marka ihlalleri gerekçesiyle adımızı (o sırada PlateStation 5'ti) değiştirmemizi istedi. Bu isim değişikliğinin tarafların anlaşması için yeterli olacağını düşündük ve dürüst olmak gerekirse ürün geliştirme çalışmalarımıza başladığımız için öyle olmasını umduk."

Küçük şirket, açıklamasını şu ifadelerle devam ettirdi: "Daha sonra Sony'nin avukatları bize bu kapakların da şirketin fikri mülkiyet haklarına tabi olduğunu ve bunları herhangi bir ülkede satmaya devam edersek hakkımızda yasal işlem başlatılacağını söyledi. Bunların hepsi dün netlik kazandı ve şimdi dünya genelindeki tüm ön siparişleri iptal ediyor, iade işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık fakat başka bir seçeneğimiz yok."