Sony, Tokyo Game Show 2019 İle İlgili Planlarından Bahsetti

Yılın bir diğer büyük fuar organizasyonu için önümüzde az bir zaman kaldı. Tokyo Game Show 2019 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu Japonya olduğu için haliyle Japon teknoloji devinin ne tür hazırlıklar yaptığını da merak ediyorduk. Sony, Tokyo Game Show 2019 ile ilgili planlarından büyük ölçüde bahsetti.

Japon teknoloji devinin planlarının arasında en dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi, geçmiş senelerin aksine bu defa fuar öncesinde herhangi bir basın konferansı düzenlemeyecek olması. Bu değişikliğin haricinde, PlayStation standında Nioh 2, yeniden yapım Final Fantasy VII, Call of Duty: Modern Warfare gibi PlayStation 4 oyunları ve Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! ve Marvel's Iron Man gibi PlayStation VR oyunları oynanabilir olarak katılımcıları bekleyecek.

SIE fuar sırasında dev ekranda Death Stranding oynanış gösterimi de yapacak olmasının yanı sıra profesyonel eSport takımlarının üyelerinin yer alacağı özel bir Call of Duty: Modern Warfare karşılaşması düzenleyecek.

Son olarak, yine fuar boyunca PlayStation Presents Live Show TGS 2019 adı altında sahne etkinlikleri de düzenlenecek. Canlı olarak yayınlanacak olan bu etkinlikler sırasında geliştirilme aşamasında olan oyunlarla ilgili oynanış gösterimleri yapılacak.

Şu an için teknoloji devinin fuara getireceği oyunların tam listesi açıklanmış değil ama ilerleyen zamanlarda sahne etkinliği programının ve PlayStation standında katılımcılara sunulacak oyunların tam listesi duyurulacak.