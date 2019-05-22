Sony, 'Twisted Metal'ın Dizisinin Çekileceğini Açıkladı

Video oyunlarının ilk zamanlarında, Sony tarafından orijinal PlayStation için geliştirilen Twisted Metal adında özel bir oyun vardı. Oyunlarla uzun zamandır haşır neşir olanlar bu oyunu belki hatırlayabilirler. Kısa süre önce Sony tarafından yapılan bir açıklamada, Twisted Metal’ın bir dizi haline dönüştürüleceği doğrulandı.

Yatırımcı ilişkileri sunumu sırasında konuşan Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Vinciquerra, "PlayStation IP adresinden geliştirilecek olan ve şu anda yapım aşamasında olan Twisted Metal adlı bir TV şovumuz var. Bu, yıllar önce ortaya konan bir oyun ve bunun etrafında bir TV dizisi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Detaylar Henüz Paylaşılmadı

Ancak diziyi kimin yöneteceği, senaryoyu kimin yazacağı, oyuncuların kimler olduğu ve dizinin ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. Yine de böyle bir dizinin çekilmekte olduğunu bilmek bile başlı başına heyecan verici bir durum.

Oyunun da doğası gereği söz konusu yeni dizi, Death Race ve Rocket League filmlerine benzer şekilde araç savaşlarının etrafında şekillenecek.

Twisted Metal’in son oyunu 2012 yılında yayınlanmıştı ve filminin yapılacağına dair söylentiler vardı ancak şimdiye kadar bu oyunun filmi hiç çekilmedi.