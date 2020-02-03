Sony, Uzaktan Oynama Özelliğini Gelecekte Switch'e de Taşıyabilir

Switch konsolunuzda Uzaktan Oynama özelliği olsun ister miydiniz? Sony bir ihtimal bu özelliği Nintendo konsolunda da karşımıza çıkabilir.

Uzaktan Oynama, PlayStation 4 konsolunun en sevilen özellikleri arasında kendisine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bu özellik, PlayStation Vita ve Dualshock 4 desteği ile PC ve iOS ve Android tabanlı cihazlar üzerinde konsolunuzun karşısında oturmadan da oyunlarınızı oynamanıza olanak sağlıyor. Günümüzde birçok kullanıcı tarafından kullanılan bu özellik, Switch konsoluna da taşınacakmış gibi görünüyor.

Yakın bir zaman önce yeni bir anket başlattı Sony Interactive Entertainment. Bu ankette, kullanıcılara Uzaktan Oynama özelliğinin Switch üzerinde de kullanılması hakkındaki fikirleri sorulmuş.

Anketteki diğer sorular ise Japon teknoloji devinin PlayStation 4 veya başka bir cihazın internete bağlı olmaksızın Uzaktan Oynama özelliğini kullanmayı, bu özellik ile PS1 ve PS2 oyunlarına erişim imkanını, faal durumdayken taşımanın daha kolay olacağı ince bir Dualshock kolu çıkarmayı ve Xbox kontrol kolu, klavye ve fare gibi diğer kontrol sistemlerine bağlanmaya izin vermeyi düşündüğünü veya düşünebileceğine işaret ediyor.

Şunu söylemekte fayda var ki bu anketin hiçbir şeyin garantisi olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Ancak yine de Uzaktan Oynama özelliğine bir yatırımın düşünüldüğü açık gibi görünüyor. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz.