Sony Yılın En Oyunlarını Oylarınızla Belirleyecek

Yavaş yavaş 2019 yılının sonuna geliyoruz. 2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu zamanlarda, içinde bulunduğumuz yılın en iyileri seçilmeye başlandı. Sony de kendi sayfası üzerinden yeni bir oylama başlatarak bu kervana katılmaya karar vermiş. Herkesin katılımına açık olan oylamalar ile PlayStation cephesinde de yılın en iyileri seçiliyor.

Oylama US PlayStation Blog üzerinden başlatıldı ve 15 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Toplamda on yedi farklı kategori ve değişen sayıda farklı adaylar bulunuyor. Söz konusu PlayStation olduğu için, her ankette bulunan Yılın Oyunu kategorisi bu oylamada PlayStation Konsoluna Özel En İyi Oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Katılımda bulunmak için öncesinde giriş yapmanız gerekmeyecek. Eğer oylama sırasında belirli bir kategoride tercih ettiğiniz oyun o kategorideki seçeneklerin arasında yer almıyorsa, Other (Diğer) seçeneğini işaretledikten sonra yan taraftaki kutucuğa yazabilirsiniz. Tercihiniz bu şekilde oylamaya dahil edilecek.

Oluşturulan kategoriler ise şu şekilde sıralanıyorlar;