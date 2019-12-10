Sony Yılın En Oyunlarını Oylarınızla Belirleyecek

Yavaş yavaş 2019 yılının sonuna geliyoruz. 2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu zamanlarda, içinde bulunduğumuz yılın en iyileri seçilmeye başlandı. Sony de kendi sayfası üzerinden yeni bir oylama başlatarak bu kervana katılmaya karar vermiş. Herkesin katılımına açık olan oylamalar ile PlayStation cephesinde de yılın en iyileri seçiliyor.
Oylama US PlayStation Blog üzerinden başlatıldı ve 15 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Toplamda on yedi farklı kategori ve değişen sayıda farklı adaylar bulunuyor. Söz konusu PlayStation olduğu için, her ankette bulunan Yılın Oyunu kategorisi bu oylamada PlayStation Konsoluna Özel En İyi Oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Katılımda bulunmak için öncesinde giriş yapmanız gerekmeyecek. Eğer oylama sırasında belirli bir kategoride tercih ettiğiniz oyun o kategorideki seçeneklerin arasında yer almıyorsa, Other (Diğer) seçeneğini işaretledikten sonra yan taraftaki kutucuğa yazabilirsiniz. Tercihiniz bu şekilde oylamaya dahil edilecek.
Oluşturulan kategoriler ise şu şekilde sıralanıyorlar;
- Best Narrative (En İyi Hikaye Anlatımı)
- Best Graphical Showcase (En İyi Grafiksel Şov)
- Best Art Direction (En İyi Sanat Yönetimi)
- Best Soundtrack (En İyi Müzik)
- Best Multiplayer (En İyi Çok Oyunculu Oyun)
- Best Role-Playing Game (En İyi Rol Yapma Oyunu)
- Best Action Game (En İyi Aksiyon Oyunu)
- Best Sports Game (En İyi Spor Oyunu)
- Best Ongoing Game (Devamlılığı En İyi Olan Oyun)
- Best Independent Game (En İyi Bağımsız Oyun)
- Best PlayStation Console Exclusive (PlayStation Konsoluna Özel En İyi Oyun)
- Best Performance (En İyi Performans)
- Gaming Moment of the Year (Yılın Kritik Oyun Anı)
- Best PS VR Experience (En İyi PS VR Deneyimi)
- Best PS4 Game (En İyi PS4 Oyunu)
- Most Anticipated Game (En Çok Beklenen Oyun)
- Studio of the Year (Yılın Stüdyosu)