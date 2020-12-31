Sosyal Medya Beyin Yakan Bu Sorunun Cevabını Konuşuyor: Cevap Ne?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden sorduğu soru ile Türkiye gündemine girdi. Demirtaş'ın sorduğu soruya sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirinden farklı cevaplar geldi ve gelmeye devam ediyor. Peki cevap ne? Gelin soruya yakından bakalım.

Özgür Demirtaş'ın Sorduğu Sorunun Cevabı Ne?

Demirtaş "Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim" başlığını attı ve şu soruyu sordu:

"Bir hırsız bakkala girdi: 100 TL çaldı. Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TLlik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı. Bakkalın kaybı ne kadar?"

Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim :-)



Bir hırsız bakkala girdi:

100 TL çaldı.

Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TLlik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı.

Bakkalın kaybı ne kadar? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 30, 2020

Sizce Demirtaş'ın sorduğu sorunun cevabı ne? Aşağıdaki ankete oy vermeyi unutmayın.

Doğru cevap: 100 olacak. 100 ve bakkalın kırılan kalbi :(

Sorunun cevabı hakkında sosyal medya kullanıcıları çok fazla yanıt verdi ve soru Twitter Türkiye gündemine girdi. Özgür Demirtaş sorduğu sorunun Türkiye gündemine girmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım" cümlelerine yer verdi.

Kullanıcıların çoğunluğu cevabın 70 olduğu yanıtını verdi ancak ufak bir hesaplama ile 100 cevabına ulaşabilmemiz mümkün. Hırsız önce 100 TL çalıyor. Bakkaldan çaldığı 100 TL para ile 70 TL tutarında ürün alıyor. Hırsızın elinde de 30 TL para ve 70 TL değerinde ürün kalıyor. Bu hikayede yanan bakkal olmuş oluyor ve toplamda 100 TL zarar etmiş oluyor.

Sizler sosyal medya gündeminden düşmeyen bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Soru hakkındaki düşünceleriniz hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!