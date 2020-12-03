Türkiye'de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, TikTok gibi sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi. İşte konu hakkındaki merak edilenler

Sosyal Medya Devlerine 30'ar Milyon TL Ceza

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz ay sosyal medya devlerine temsilci bulundurmadıkları için 10'ar milyon TL ceza kesilmişti. Şimdi ise sosyal medya devlerine 2. ceza kesildi.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, sosyal medya devleri Türkiye'de temsilci bulundurmadı ve Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.

Şimdi Ne Olacak?

Geçtiğimiz ay Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) Türkiye'de yasal temsilci atadığı bilgisi gelmişti. Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak yaptırım uygulanacak.

Ocak 2021'de temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak.

Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

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