Sosyal Medya Devlerine Verilen Süre Doldu! Sadece Bir Şirket Temsilci Atadı

Ülkemizde sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya devlerine Türkiye'de temsilci atamaları için süre verildi. Sosyal medya devleri temsilci atamadı. Şimdi neler yaşanacak? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Sosyal Medya Devleri Temsilci Atamadı: Sadece VK Temsilci Atadı

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekmekte.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre 2 Kasım'da sona erdi.

Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) Türkiye'de yasal temsilci atadığı bilgisi aktarıldı. Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına yaptırım uygulanacak.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sosyal ağ sağlayıcıları için temsilcilik açma süresi doldu. Rus sosyal medya platformu VK - VKontakte Türkiye'de yasal temsilci atamış. Şimdilik başka temsilci atayan da yok. Facebook'un temsilci atamayacağını daha önce açıklamıştım. Henüz resmi kanallardan Twitter ve Google/YouTube açıklama yapmadı. Benzer şekilde TikTok ve Linkedin gibi platformların da ne yapacağı netleşmedi. Facebook bugün itibarı ile gelmeyecek olabilir, Twitter suskun kalabilir. Tüm bunlar önümüzdeki 6 aylık süreçte netleşecek. O arada da tabii ki önemli bazı gelişmeler olabilir. CHP'in Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın iptali için başvurduğunu unutmamak gerekir. Kaldı ki, dünya devleri bu yasaya uymazlar ise o zaman hükümet de geri adım atmak zorunda kalabilir.

Temsilci Bildirilmez İse Ne Olacak?

Prof. Dr. Yaman Akdeniz "Belirlenen sürede temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcıları ilk etapta (kasım ayında) 10 milyon TL para cezası ile karşılaşacak. İdari para cezaları aralık ayında da devam edecek. Ocak 2021 içinde ise temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Daha ciddi bir yaptırım içeren bant aralığının daraltılması uygulaması ise Nisan ve Mayıs 2021 içinde uygulanmaya başlanacak" dedi.

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