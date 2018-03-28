Sosyal Medya Fenomenleri Vergi Ödeyecek

Son dönemin en popüler mesleklerinden biri haline gelen YouTuber’lık, özellikle 2000 ve sonrası doğan kişiler için tanımlanan Y kuşağı arasında müthiş bir ilgi görüyor. Tabii bundaki en önemli faktör, sosyal medyanın yarattığı büyük ekonomi olsa gerek. Fakat Maliye Bakanlığı’nın hamlesi birçok taşı yerinden oynatabilir.

Blogger’lar, vlogger’lar, Twitter fenomenleri ve Instagrammer’lar içinde bulunduğumuz dijital çağın en önemli figürleri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü birçok markanın sosyal medya fenomenleri ile yaptığı işbirlikleri “Influencer Marketing” denilen çok önemli bir dijital pazarlama stratejisinin doğmasına vesile oldu.

Belli bir para karşılığında çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını, sosyal medya kanalları aracılığıyla yapan fenomenler, etkileşim güçlerine göre kısa zamanda binlerce hatta milyonlarca kişiye erişebiliyorlar. En fazla ücreti de en fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar kazanırken, sadece tek bir paylaşım ile elde edilen gelir, 2 bin TL'den başlıyor.

Markalar, büyük bir kitleyi etkilemek yerine, kitleler üzerinde güçlü bir etkisi olan figürlere odaklanarak ürünlerini çok daha hızlı ve efektif bir şekilde duyurabiliyorlar. Hem marka hem de sosyal medya kullanıcıları için oldukça kazançlı olan bu durum, Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Gelen şikayetler üzerine yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye basan Bakanlık, çok kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili detaylara henüz sahip değiliz. Ancak yakın zamanda Maliye Bakanlığı’ndan düzenlemeyle ilgili bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.

Sizce sosyal medya fenomenlerinden vergi alınmalı mı? Düşünlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.