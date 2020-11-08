Türkiye Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016 tarihinde faaliyete geçen “Elektronik ortamda tespit” hizmeti oldukça yoğun ilgi gördü. Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 10 bin sosyal medya paylaşımına noter tespiti yapıldı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Noter Tespiti

1 Mart 2016 tarihinde Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından noterler, “Elektronik ortamda tespit” hizmeti ile sosyal medyada yapılan bir paylaşımı kayıt altına alabiliyor. E-Tespit uygulaması, sosyal medya platformlarında sık sık karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlıyor. Açıklanan bilgilere göre 10 bin sosyal medya paylaşımına noter tespiti yapıldı.

E-Tespit sistemi sayesinde söz konusu paylaşımların silinerek yok edilmesi engelleniyor. Sosyal medya platformlarında hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması durumunda E-Tespit sistemi sayesinde tespiti gerçekleştirilen veriler yargı sürecinde kullanılabilir duruma getirildi.

Sosyal medya paylaşımlarına noter tespiti ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sistem ile bu zamana kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini açıkladı. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğini belirtti.

Dursun Cin, "E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor “ dedi.

Cin, "E-noterlik uygulamalarında avukatlarımız ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini noterliğe gelmeden elektronik imzalarını kullanmak suretiyle yapma imkanına sahipler. Bu tür durumlarda elektronik imzayla işlem yapıldığı için ve sistemimizde alınabilecek her türlü önlem alınmış olduğu için elektronik ortamda yapılan işlemin güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Biz noterler olarak hukuki güvenliği sağlayan kurum olduğumuz için hukuki ve işlem güvenliğine her şeyden daha çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.