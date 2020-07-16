Sosyal Medya Suç Merkezi Haline Mi Geliyor? Uzmanından Önemli Açıklamalar!

Sosyal medya suç merkezi haline geliyor iddiaları son dönemlerde çok fazla güçlendi. Bazıları bu konuda hükümetleri suçlarken kimileri de böyle bir problemi önlemenin imkansız olduğunu ifade etti. Bakalım sosyal medya platformları karşımıza nasıl sorunlar çıkarıyor?

Sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, herkesin yakından tanıdığı önemli isimler içerisinde yer alıyor. Kendisi sosyal medya konusunda özellikle güvenlik ile ilgili çok önemli açıklamalar yapıyor. Ona göre dijital platformlar kesinlikle güvenli değil. Prof. Dr. Levent Eraslan, "Wayfair olayı ve daha önce böylesi olayların tamamında şunu çok net söyleyebiliriz; suç dünyasının iletişim biçimi artık sosyal medya ve dijital iletişim araçlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya suç merkezi olmak için çok uygun

Sosyal medya platformları şimdilerde herkesin gündemini meşgul eden önemli bir konuya dikkat çekiyor. ABD'de bir online ticaret platformu üzerinden çocuk satışı yapılması hepimizi beynimizden vurdu. Ortaya atılan ve çok konuşulan bu iddia, şu anda bile gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Dijital ortamlarda özellikle çocukların zor bir şekilde korunabildiği biliniyor. Bu konuya da değinen Eraslan, "Artık, sosyal medya ’savcı’, sosyal medya ’hakim’. Aklınıza gelmeyen her şey olabilir. Çünkü bu dünyanın kendi dijital olanakları var, bu dünyanın algoritması farklı. Bu yüzden kolluk güçlerinin, bizlerin bu süreçleri iyi bilmesi, anlaması gerekiyor. Tanışma programları, sosyal medya hesapları bunların tamamı o kadar farklı amaçlara hizmet edebiliyor ki, örgütlerin propagandasından tutun insan, silah kaçakçılığına, narkotiğe, pornografiye, fuhuşa aklınıza gelen bütün kriminal yapı sosyal medyada kendine yer buluyor.” dedi.

Sizce sosyal medya platformları gerçekten de suç örgütlerinin ana merkezi haline gelmeye başladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.