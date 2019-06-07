Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici mağduriyetinin artığını belirtti.

AA ’ya açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için haklarını iyi bilmesi ve satış yapan firmaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Sosyal medya üzerinden fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketiciler yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor. Ama kargonun verdiği paketi de görünce hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde tüketici mağduriyeti arttı”

Mağdur olan tüketicilerin muhatap bulamadığı için tüketici hakem heyetlerinden olumlu sonuç alamadığını aktaran Ağaoğlu, "Bu sitelerden kredi kartı ile alışveriş yapıldığından bu kartların bilgileri depolanıp daha sonra tüketicinin rızası dışında harcamalar yapılabiliyor. Dikkatli olunmalı” dedi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise sosyal medya üzerinden yapılan siparişlerde firma gerçekliğinin sorgulanması gerektiğini söyleyerek, "Son aylarda bu yüzden hakem heyetlerinden tüketicinin aleyhine kararlar çıkmakta. Örneğin, bir tüketici, sosyal medya üzerinden cep telefonu siparişi veriyor. Kargosunu alınca içinden telefon yerine plastik su şişesi çıktığını görüyor. Orada tutanak tutturuyor. Bize ulaşıyor. Biz de satıcının kaydı olmadığı için tüketicimizi savcılığa gönderdik. Sonucu bekliyoruz” şeklinde konuştu.