Sosyal Medya ve Espor Gelirlerine Vergi Denetimi Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmek istediklerini ve haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorunlarını ortadan kaldırmayı planladıklarını belirten Bakan Nebati, düşüncelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerin rekabet gücünü artırmak hem de vergi gelirlerini yükseltmek istediklerini belirten Bakan Nebati, e-ticaret sektörünün giderek büyüdüğü bu süreçte, ticari işlemlerin mali denetiminin yetersiz durumda olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, özellikle de pandemiyle artan bu e-ticaret pazarı büyümesinin, pek çok kişinin hiçbir mali denetim altında kalmadan işlerini gerçekleştirmesine ve devletin büyük vergi kayıpları yaşamasına neden olduğunu düşünüyor.

Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız. pic.twitter.com/lkFbciKX1T — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 9, 2022

Sosyal Medya ve Espor Gelirleri Denetim Altında

Bakan Nebati'nin söylemlerine göre Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan kapsamlı çalışmalar sayesinde oluşabilecek vergi kayıpları detaylı bir şekilde incelenip analiz edilecek. Kurmuş oldukları RADAR sistemi ile yakından takip edilen bu süreç ile elde edilen gelir bazında mükellefler analizlenecek.

Bu analizlere popüler YouTube, Facebook, Instagram, Bigo, Twitch ve TikTok gibi sosyal medya mecraları da dâhil edilecek ve buralardan gelir edieln kişilerin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirip getirmediği incelenecek. Bakan Nebati bu mecraların yanı sıra espor sektöründe elde edilen gelirlere de odaklandıklarını söyledi.