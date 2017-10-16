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South Park: The Fractured İnceleme Puanları Yayınlandı

South Park: The Fractured but Whole İnceleme
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Ubisoft San Fransico ve South Park Studios ortaklığıyla geliştirilen ikinci rol yapma oyunu South Park: The Fractured but Whole için beklenen puanlar yayınlanan ilk incelemelerden sonra ortaya çıktı.

Ünlü Fransız oyun dağıtımcısı Ubisoft, 2014 yılında hiç beklenmedik bir çıkış yaparak South Park: The Stick of the Truth isimli RPG oyununu tanıtmıştı. South Park’ın yazarları Trey Parker ve Matt Stone’un yazdığı hikayesiyle bizleri kahkahadan kahkahaya koşturmayı başaran yapım, oldukça beğenilmiş ve o zaman da yüksek puanlar almıştı.

Yine bir E3 sırasında Ubisoft, South Park: The Fractured but Whole isminde South Park temalı yeni bir oyun yaptıklarını duyurdu. Daha isminden South Park şakaları kokan oyunun, The Stick of the Truth’un devamı olacağı gibi televizyon ekranlarında yayınlanan Franchise Prequel isimli bölümün sonrasında yaşananları anlatacağı da açıklanmıştı. Yine Cartman’ın mahallede süper kahraman dövüşleri çıkarmasıyla başlayan bir hikayesi olacak oyunun aldığı ilk inceleme puanları da şöyle sıralandı:

South Park: The Fractured but Whole İnceleme Puanları

  • Dualshockers – 9.5/10
  • Gaming Trend – 9/10
  • Hardcore Gamer – 4.5/5
  • Games Radar – 4.5/5
  • GamesBeat – 88/100
  • Game Informer – 8.75
  • IGN – 85
  • Destructoid – 85
  • PC Games N – 7/10
  • GameSpot – 8/10
  • Games Rant – 4/5
  • US Gamer – 4/5
  • Shack News 8/10
  • Metro – 7/10
  • Polygon – 7/10
  • Daily Dot – 3.5/5

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