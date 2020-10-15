Eski Sovyet Uydusu ile Çin Roket Gövdesi Uzayda Çarpışabilir!

Uydu izleme şirketinin son raporuna göre, eski Sovyet uydusu ile Çin roket gövdesi çarpışabilir. Bu iki eski uzay parçasının çarpışması ne kadar tehlikeli, uzay çarpışması Dünya'yı etkiler mi?

Halihazırda kullanılmayan bir Sovyet uydusu ve daha önceden atılmış Çin roket gövdesi uzayda birbirlerine doğru hızla ilerliyor ve bu, iki aracın birbirine çarpmasına sebep olabilir. Uydu izleme şirketi LeoLabs'a göre, Sovyet uydusu ve Çin roket gövdesinin yüzde 10 çarpışma ihtimali bulunuyor.

LeoLabs yaptığı açıklamada, çok yüksek riskli bir kesişme yakaladıklarını söyledi. Eski Sovyet uydusu ile Çin'in roket gövdesi Dünya'ya yakın bir yörüngede çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya. Cuma gününden bu yana yapılan bir dizi gözlem, iki büyük uzay aracının birbirini sadece 12 metre mesafeyle ıskalayabileceğini gösterdi.

Çarpışma ihtimali için yüzde 10 düşük görünebilir ancak NASA, yörüngedeki çarpışma olasılığının % 0,001 (100.000'de 1) veya daha fazla olduğu durumlarda, Uluslararası Uzay İstasyonunu hareket ettirmeye karar veriyor.

Ayrıca LeoLabs'in açıklamasına göre, Sovyet uydusu ve Çin roket gövdesinin her ikisi de feshedildiğinden dolayı yörüngelerinde oynama yapmak mümkün değil. LeoLabs riskin yüksek kalmasını beklese de, çarpışma olasılığı birbirlerine yaklaştıkça değişeceği düşünülüyor.

Sovyet uydusu ile Çin roket gövdesi çarpışırsa ne olur?

Bu iki ölü uydu yerden 991 kilometre yüksekte olduğundan ve Antarktika'nın Weddell Denizi üzerindeki yoldan geçmeye ayarlandığından, yaşanacak olası çarpışmanın Dünya için tehlike oluşturmayacağı düşünülüyor. Ancak kazanın yaratacağı enkaz, uzaydaki diğer uydular için büyük sorunlara neden olabilir.

Çarpışmaya ilişkin konuşan LeoLabs CEO'su Dan Ceperley, "Eğer bu bir çarpışma yaşanırsa, muhtemelen on binlerce yeni enkaz parçası, yörüngedeki herhangi bir uydu için baş ağrısına sebep olacak." dedi ve şunları aktardı: "Bu, pek çok insanın düşündüğünden çok daha büyük bir sorun olabilir."

Terk edilmiş uydulardan, parçalanan uzay aracından ve diğer görevlerden yaklaşık 130 milyon bitlik uzay çöpü şu anda Dünya'yı çevreliyor. Bu enkaz parçaları ne kadar küçük olursa olsun, ekipmana hasar verecek bir merminin yaklaşık 10 katı hızında olabilir.