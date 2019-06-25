Soyuz MS 11 Kaspülü Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülünün Kazakistan'a indiği açıklandı.

Soyuz MS 11 Dünya'ya Döndü

Geçtiğimiz yıl 3 Aralık'ta fırlatılan Soyuz MS 11 kapsülü gezegenimize başarılı bir şekilde iniş yaptı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Soyuz MS 11 kapsülünün içinde bulunan Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın devamında ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirdiği kaydedildi. NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Hatırlarsınız ki sizlere geçtiğimiz günlerde aktardığımız haberimizde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş geliş seferlerinin başlayacağından bahsetmiştik. Görünüşe göre uzaya sağlıklı bir şekilde gidilip geri dönülebilecek.

Sizler Soyuz MS 11 kapsülünün gezegenimize başarılı bir şekilde iniş yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!