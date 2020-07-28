SpaceX Askeri Uydulara Daha Fazla Ağırlık Vermeye Başladı!

SpaceX askeri uydulara daha fazla ağırlık vermeye çalışıyor. Yapılan son çalışmalara bakılırsa, askeri uyduların çok daha büyük bir öneme sahip olmaya başladığı görüldü. Bu durum şirketin Mars misyonu için büyük öneme sahip olmasına rağmen aynı zamanda bazı endişelere de yol açıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Elon Musk tarafından büyük yatırımlarla kurulan SpaceX normal şartlarda Mars misyonunu yerine getirmek için kurulmuştu. Yani hem şirket olarak hem de bireysel çapta en büyük amaçlarından birisi Mars gezegenini yaşanabilir bir yer haline getirmekti. Ancak görülen o ki henüz buna hazır değiller.

SpaceX askeri uydulara büyük avantaj sunuyor

SpaceX, Güney Kore’nin ilk askeri amaçlı iletişim uydusunu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden oldukça başarılı bir şekilde fırlattı.

Şirketin bu hamlesi, askeri amaçlı yapılan diğer çalışmalarla son derece yakın. Uzun bir SpaceX şirketi, askeri uyduları uzaya fırlatıyor. Bunlar içerisinde ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alıyor.

Şirketin fırlattığı bu yeni roket başarılı bir şekilde uyduyu uzaya bıraktı. Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sunması için üretildi. Sizce SpaceX daha barışçıl amaçlarla kullanılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.