SpaceX ile ABD Ordusunun Gizli Zuma Görevi Başarıyla Tamamlandı

2017 yılında tam 18 roketi başarıyla uzaya fırlatan ve rekor bir yılı geride bırakan SpaceX, yeni yılın ilk misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. ABD hükümeti ile ortaklaşa yürütülen ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan Zuma görevi, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Zira roketin taşıdığı yükün gizemi henüz çözülebilmiş değil.

İlk olarak 5 Ocak'ta fırlatılacağı açıklanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Zuma görevi, başarılı bir şekilde uzay yolculuğuna başladı. Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldıktan sonra Florida sahilinde belirlenen konumuna iniş yaptı.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX — SpaceX (@SpaceX) 8 Ocak 2018

SpaceX ve ABD hükümetinin büyük bir sır olarak yürüttüğü Zuma görevinin tam olarak ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Daha önce ABD ordusu için birçok hassas görevi başarı ile gerçekleştiren SpaceX, şüphesiz şu ana kadar ki en gizemli misyonuna imza attı. Şirket son olarak Eylül ayında da ABD Hava Kuvvetleri için X-37B uzay aracı göndermişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.