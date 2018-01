SpaceX ile ABD Ordusunun Gizli Zuma Görevi Başarıyla Tamamlandı

2017 yılında tam 18 roketi başarıyla uzaya fırlatan ve rekor bir yılı geride bırakan SpaceX, yeni yılın ilk misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. ABD hükümeti ile ortaklaşa yürütülen ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan Zuma görevi, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Zira roketin taşıdığı yükün gizemi henüz çözülebilmiş değil.

İlk olarak 5 Ocak'ta fırlatılacağı açıklanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Zuma görevi, başarılı bir şekilde uzay yolculuğuna başladı. Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldıktan sonra Florida sahilinde belirlenen konumuna iniş yaptı.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX