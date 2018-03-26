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  4. SpaceX’in Falcon 9 Roketi İyosferde Devasa Bir Delik Açmış!

SpaceX’in Falcon 9 Roketi İyosferde Devasa Bir Delik Açmış!

SpaceX’in Falcon 9 Roketi İyosferde Devasa Bir Delik Açmış!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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2017 yılında 18 başarılı Falcon 9 lansmanı gerçekleştiren SpaceX, iyosferde kocaman bir deliğin oluşmasına neden olmuş.

ArsTechnica’da yer alan bir habere göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Ağustos 2017'de gerçekleştirilen Formosat-5 görevinde iyonosfer tabakasında 900 kilometre çapında bir delik açtı.

Kaliforniya'dan gönderilen SpaceX'in Falcon 9 roketi, içeriğindeki yükün hafifliği sebebiyle herhangi bir manevra yapmadan uzaya dikey olarak fırlatıldı. 60 kilometreden yaklaşık 1000 kilometreye kadar iyonosferin tamamını dikey olarak geçen Falcon 9, dairesel şok dalgaları yarattı.

Araştırmacılar, iyosferde açılan plazma deliğinin GPS sistemlerinde 1 metrelik bir kaymaya neden olduğunu söyledi. Bununla birlikte deliğin herhangi bir kalıcı soruna yol açmadığını belirten araştırmacılar, iyonosferdeki iyonize ve nötr parçacıklarda meydana gelen bozulmanın yaklaşık 3 saat sonra düzeldiğini ifade etti.

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