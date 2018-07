SpaceX’in Hyperloop Yarışmasında Yeni Bir Hız Rekoru Kırıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından düzenlenen Hyperloop Kapsül Yarışması’nda yeni bir hız rekoru daha kırıldı. Münih Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yarışmanın birincisi oldu.

SpaceX’in genel merkezi Hawthorne, California’da bu sene 3’üncüsü düzenlenen Hyperloop Kapsül Yarışması’na 40'tan fazla ülkeden 20 öğrenci takımı katıldı.

Tasarladıkları kapsüllerle 1.25 kilometrelik Hyperloop test parkurunda boy gösteren takımlar, en yüksek hıza ulaşabilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdiler. Münih Teknik Üniversitesi’nden WARR, Hollanda'dan Delft Üniversitesi ve İsviçre'den EPFLoop finale kalırken, yarışmanın birincisi üçüncü kez WARR oldu.

We're excited to announce that our team WARR Hyperloop is the winner of the 2018 SpaceX Hyperloop Pod Competition!!!!!



We managed to go almost 50% faster than last year, reaching a final speed of 467 km/h (290 mph)!



We'd like to sincerely thank all our sponsors! pic.twitter.com/YpPTURnHp5