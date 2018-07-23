SpaceX’in Hyperloop Yarışmasında Yeni Bir Hız Rekoru Kırıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından düzenlenen Hyperloop Kapsül Yarışması’nda yeni bir hız rekoru daha kırıldı. Münih Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yarışmanın birincisi oldu.

SpaceX’in genel merkezi Hawthorne, California’da bu sene 3’üncüsü düzenlenen Hyperloop Kapsül Yarışması’na 40'tan fazla ülkeden 20 öğrenci takımı katıldı.

Tasarladıkları kapsüllerle 1.25 kilometrelik Hyperloop test parkurunda boy gösteren takımlar, en yüksek hıza ulaşabilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdiler. Münih Teknik Üniversitesi’nden WARR, Hollanda'dan Delft Üniversitesi ve İsviçre'den EPFLoop finale kalırken, yarışmanın birincisi üçüncü kez WARR oldu.

We're excited to announce that our team WARR Hyperloop is the winner of the 2018 SpaceX Hyperloop Pod Competition!!!!!



We managed to go almost 50% faster than last year, reaching a final speed of 467 km/h (290 mph)!



We'd like to sincerely thank all our sponsors! pic.twitter.com/YpPTURnHp5 — WARR Hyperloop (@WARR_Hyperloop) 23 Temmuz 2018

Ağustos 2017’de yapılan bir önceki yarışmada tasarladıkları kapsülle 324km/s hıza ulaşarak rekor kıran WARR, bu yıl rekorunu daha da geliştirdi ve 467km/s hıza çıkmayı başardı. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50 oranında daha hızlı seyahat edebilen bir kapsül geliştiren Alman öğrenciler, ilk Hyperloop Kapsül Yarışması’nda yalnızca 93km/s hızına çıkabilmişti. Her yıl üzerine koyan WARR takımı, Hyperloop teknolojisinin geleceği açısından da kilit bir rol üstleniyor.

Üç yıldır SpaceX tarafından düzenlenen yarışmaya bu sene Elon Musk’ın bir diğer şirketi Boring Company de destek verdi. Öğrenciler tarafından geliştirilen kapsüller ilk önce 26 metrelik bir vakum odasının içinde, daha sonra SpaceX tarafından inşa edilen 150 metrelik bir harici pistte test edildi. Güvenlik denetimlerinden geçer not alan kapsüller ise yarışmada boy göstermeye hak kazandı.

Musk, Hyperloop projesi ile geleneksel ulaşım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Ünlü mucit tarafından 2013 yılında açıklanan çılgın projede, ses hızının yarı hızına, yani yaklaşık 613,16 km/s bir hıza ulaşılmak isteniyor.

Hyperloop, gücünü Magnetic Levitation isimli bir teknolojiden alıyor. Söz konusu teknoloji manyetik alan kullanarak sürtünmeyi en aza indiriyor ve kapsülün çok yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.