SpaceX'in Tarihi Roketi Falcon Heavy Başarıyla Fırlatıldı

21. yüzyılın en önemli olaylarından biri, dün akşam gerçekleşti. Elon Musk'ın gözbebeği SpaceX, 7 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı Falcon Heavy roketini başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı.

2011'den bu yana dünyanın en büyük ve en güçlü roketini inşa etmek ve uzaya fırtlatmak için çalışan SpaceX, nihayet amacına ulaştı. İlk olarak 2013'te lansmanı hedeflenen ancak çeşitli aksaklıkların yaşanması sonucu sürekli ertelenen fırlatma, dün akşam Türkiye saati ile 23:45'te Florida'da ki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla gerçekleşti.

Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster aracı, sürücü koltuğunda SpaceX'in yeni astronot kıyafetleri giydirilmiş bir manken ve David Bowie'nin 'Space Oddity" şarkısı eşliğinde uzaydaki yolculuğuna başladı.

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Roketin ucundaki kampülde bulunan Tesla aracı Dünya-Mars yörüngesine yerleştirilecek. 6 aylık bu serüven başarılı olursa 2020 yılında Kızıl Gezegen'e iki tane başarılı iniş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ardından yalnızca birkaç sene sonra da Mars'a mürettabatlı bir uçuş yapılacak. Şüphesiz tüm bu planlanan şeylerin gerçekleşmesinin anahtarı, Falcon Heavy'nin başarısında saklı. Şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini ve gideceğini varsayarsak, Kızıl Gezegen'e yolculuğun da zaman çizelgesi daha fazla uzamayacaktır.

Tüm akşam ki olay, başta SpaceX olmak üzere, tüm dünya için tarihi bir andı. Zira en son 1973'te bundan daha güçlü olan "Satürn 5" roketi, içindeki mürettabatı ile birlikte Ay'a fırlatılmıştı. Tam 45 sene sonra aynı heyecan ve duygularla fırlatılan Falcon Heavy, ilk denemede muazzam bir başarıya imza attı.

2017 yılında tam 19 başarılı Falcon 9 lansmanı gerçekleştiren SpaceX, ilk kez aralarında Falcon Heavy'nin de bulunduğu üç roketi bir arada fırlatmış oldu. Üç roket de başarıyla Dünya'ya geri dönerken, ikisi Florida'daki üsse, diğeri de Atlantik Okyanusu'nda kurulan rampaya iniş yaptı.

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Elon Musk'ın Nihai Hedefi

Elon Musk ve SpaceX'in nihai hedefi ise, Mars'ta insanların koloni kurması ve hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmesi. 21. yüzyılın sonlarına doğru da, Kızıl Gezegen'de tam anlamıyla yerleşim planlanıyor. Tabii bunun için öngörülen sefer sayısı binin üzerinde. Yani, Mars'a binden fazla insanlı uçuş gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yüz yıldan daha kısa bir sürede yapılması planlanan bu şey, oldukça iddialı bir hedef olarak görünüyor. Bunun nedeni, Mars'a yolculuk süresinin ortalama 200 gün olması. Ayrıca roketin geri dönüşünü ve bekleme süresini de hesap edersek, bu sayı minimum 400 gün olacaktır.

Her şey bir tarafa, bugüne kadar hayal ettiği şeyleri tek tek başaran Musk, insanlığın kaderini değiştirmek için tüm inancıyla çabalamaya devam ediyor. Ünlü mucidin nihai hedefini görebilecek kadar yaşar mıyız bilmiyorum ancak başardığı takdirde, insanlık için başka bir kapının açılacağını kesin olarak söyleyebiliriz.