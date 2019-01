SpaceX Roket Parçası Yakalayacak Gemisinin İlk Videosunu Yayınladı

Milyardar işadamı Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geliştirdiği başarılı roketlerin yanı sıra roketleri uzaya çıktıktan sonra Dünya’ya geri döndürmesi ile adından söz ettirmişti. SpaceX şimdi de düşen roket parçalarını toplayacak yeni teknoloji üzerinde çalışmaya başladı.

SpaceX, başarılı uçuşlar gerçekleştirebilen ilk özel uzay şirketlerinden biri olmayı başararak, birçok kez gündeme oturmuştu. Klasik roket sistemlerinin yanı sıra uzaya gönderdiği roketleri sorunsuz şekilde geri döndüren ve roketlerin düz şekilde iniş yapmalarını sağlayan şirket, uzay taşımacılığını kökten değiştirecek yenilikler yapmıştı. SpaceX’in bir sonraki adımı ise Mr. Steven adını verdiği yeni gemi oldu.

Üzerinde koca bir file bulunan Mr. Steven’in temel görevinin, roketlerden düşen ya da ayrılan parçaları yakalamak olduğu aktarıldı. Yeni teknolojisi hakkında ilk videoyu da yayınlayan SpaceX, maalesef ilk denemede başarılı olmadığını dile getirdi. Mr. Steven için bugüne kadar 6 milyon dolarlık yatırım yapan SpaceX, okyanusun tahmin edilemez ortamı, hava durumu ya da rüzgar şiddeti gibi birçok değişken olması sebebiyle Mr. Steven’ın henüz istenilen seviyeye gelemediğini aktardı.

One of Mr. Steven’s final West Coast fairing recovery tests before shipping out for the East Coast. Wait for it… pic.twitter.com/A7q37Gpllu