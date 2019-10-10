SpaceX, Yeni Uzay Aracı Fırlatıyor! İşte O Tarih

Nova-C isimli uzay aracı SpaceX'e ait olan Falcon 9 roketi ile Ay'a fırlatılacak. Intuitive Machines'in NASA'ya uzaya yük taşıması için geliştirdiği uzay aracı 2021 yılında uzaya gönderilecek.

Intuitive Machines'in Başkanı ve CEO'su Steve Altemus yaptığı açıklamada "Intuvite Machines Nova-C'yi Ay'a ilk kez götürmek için SpaceX ile imza attığı için heyecan duyuyor" dedi.

Nova-C uzay aracı, Ay'da bilim araştırmalarını yürütecek olan ve ay yüzeyini ileri teknolojik ekipmanlar ile gösterecek olan teknolojik ürünleri taşıyacak. Nova-C NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Intuitive Machines 2013 yılında kuruldu ve şirkette eski NASA çalışanları bulunuyor.

Sıvı metan ana motoru ile çalışan Nova-C, ay yüzeyindeki herhangi bir yere en az 220 kilo kargo götürebilmekte. Nova-C 2021 yılında 5 adet NASA CLPS'i aya taşıyacak. Falcon 9 roketi ile uzaya gidecek olan Nova-C uzay aracı hakkında gelen detaylar şimdilik bu kadar. Uzay aracı hakkında daha fazla bilginin gelecek aylarda gelmesi bekleniyor.

Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.