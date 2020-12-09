Speedtest İnternet Hızı Sıralaması Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

İnternet hız testi denince akla ilk önce gelen ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Speedtest.net servisi internet hızı sıralamasını duyurdu. Dünya genelinde internet hızı nasıl? En hızlı internet hangi ülkede? İşte Speedtest.net tarafından açıklanan Ekim 2020 internet hızı sıralaması.

En Hızlı İnternet Hangi Ülkede: İnternet Hızı Sıralaması

Kullanıcıların yaptığı testler doğrultusunda hesaplanan internet hızı sıralaması oldukça dikkat çekici görünüyor. Yapılan açıklamaya göre en hızlı sabit internet altyapısı 229.42 MBPS ile Singapur'da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 MBPS ile Güney Kore'de yer alıyor.

Türkiye mobil internet hızında 36.79 MBPS ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 MBPS ile 102. sırada bulunuyor. Türkiye'nin sabit internet hızında geçen aya kıyas ile 1 sıra düşüş yaşandığı aktarılırken mobil internet hızında geçen aya kıyasya 4 sıra düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Türkiye'deki internet altyapısından hemen hemen hepimiz şikayet ediyoruz. Günümüzde 2021 yılına sayılı günler kala halen ADSL internet altyapısı ile 4 MBPS internet hızına sahip olan kullanıcılar bulunuyor.

Listenin tamamına göz atmak isterseniz burada yer alan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Liste oldukça uzun ve toplam 176 ülkeden oluşmakta.

** Editör notu: Ülkemizde Fiber internet için çalışmalar sürdürülüyor ancak fiber internet altyapısı henüz tam olarak yaygın değil. Bir editör olarak benim de bulunduğum bölgede ADSL internet altyapısı bulunuyor ve zaman zaman zorluklar yaşıyorum. Umarım en kısa sürede daha yüksek internet hızlarına kavuşuruz.

Sizlerde durum nedir? İnternet hızınız kaç MBPS? Aldığınız internet hızından memnun musunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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