Spider-Man Oyununun Hikaye Videosu Yayınlandı

Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Spider-Man oyunu için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan yeni videoda oyunun hikayesine odaklanılıyor.

Yayınlanan hikaye videosu diğer videolar gibi harika duruyor. Videoda ilk olarak Oscorp'u ve Norman Osborn'u görüyoruz. Daha sonrasında karşımıza Spider-Man'e yardım edecek olan M.J Watson ve Miles Morales çıkıyor. Çizgi romanda olduğu gibi oyunda da sempatik bir kişilikte olacak olan Miles Morales'in Spider-Man olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti. Bence Miles Morales'i de kontrol edebileceğiz.

Videonun devamında oyundaki düşmanlarımızı görüyoruz. Önceki videolarda oyundaki düşmanlarımızın büyük bir kısmını görmüştük. Bu videoda ise Silver Sable'ı görüyoruz. Spider-Man'in başı bu sefer çok fazla belaya batmış gibi görünüyor. Oyundaki düşmanlarımızın tek amacı Spider-Man'i ortadan kaldırıp şehri tamamıyla ele geçirmek. Spider-Man'i alt etmenin kolay olmadığını bilen düşmanlarımız, bunu yapmak için birlikte hareket edecek. Spider-Man'in işi oldukça zor olacak gibi. Videoda da bu konu resmedilmiş. Norman Osborn'un yanına giden Spider-Man, kan ve ter içinde kalmış.

Yeni oyunda 23 yaşında olan Peter Parker'ı kontrol edeceğiz. 6 yıldır Spider-Man olan Peter Parker, oldukça güçlü ve deneyimli olacak. Karakterimiz Spider-Man: Homecoming filmindeki zırhı kullanacak. Teknolojik olarak güçlü olan kostümde ağ bombası gibi çeşitli teknolojik geliştirmeler bulunacak. Bu da oyunu daha taktiksel hale getirecek.

Yeni Spider-Man oyunu 7 Eylül'de raflardaki yerini alacak.