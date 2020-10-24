Spotify Google Hesabı ile Giriş Özelliği Kullanıma Sunuldu

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify için oturum açma ile ilgili yeni bir özellik kullanıma sunuldu. Spotify Google hesabı ile giriş özelliği ile beraber kullanıcılara yeni bir oturum açma seçeneği sundu.

Spotify Google Hesabı İle Giriş Özelliği Aldı

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcısına ve müziksevere hizmet veren dijital müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Popüler dijital yayın platformunda Facebook hesabı ve Apple kimliği ile oturum açma seçenekleri bulunuyordu. Spotify Google hesabı ile giriş özelliği ile birlikte kullanıcılara yeni bir oturum açma seçeneği sundu.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital müzik platformuna yeni eklenen özellik sayesinde kullanıcılar Google hesapları ile hızlı ve pratik bir şekilde oturum açabilecek. Spotify, yeni oturum açma seçeneği ile beraber kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Spotify’a Android işletim sistemine sahip cihaz veya bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Google hesabınız ile giriş yapabilirsiniz.

Yeni oturum açma seçeneği şu anda iOS işletim sistemine sahip cihazlarda ve Spotify’ın Windows sürümünde yer almıyor. Bu sebepten ötürü dijital müzik platformuna Google hesabı ile giriş yapmak isteyen iOS veya Windows kullanıcılarının bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtelim. Yeni özelliğin Spotify’ın Windows sürümü ve iOS sürümüne gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Yeni oturum açma seçeneğini kullanmak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir nokta yer alıyor. Daha önce oluşturduğunuz bir Spotify hesabınız varsa Google hesabı ile oturum açma özelliğinden yararlanamazsınız. Yani mevcut hesabınızı Google hesabınıza bağlamanza olanak sağlanmıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Spotify hesabınızda yer alan e-posta adresiniz Google hesabınızdaki e-posta adresiniz ile aynı ise platform, e-posta ve şifre ile giriş yapmanızı istiyor. Söz konusu iki hesapta kullanılan e-postalar birbirinden farklı ise yeni bir hesap oluşturuluyor.

Popüler dijital müzik platformu Spotify Google hesabı ile giriş özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oturum açma seçeneği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.