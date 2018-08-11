Spotify'ı Ücretsiz Kullananlar Reklamları Atlayabilecek

Spotify’ın ücretsiz sürümünü kullananlar, ücretli sürümü kullananlara göre bazı kısıtlamalar ve sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin; Spotify servisini ücretsiz kullanan kullanıcılar karşılarına çıkan reklamları mecburen dinlemek durumundalar. Ortaya çıkan yeni iddalara bakılırsa, Spotify ücretsiz kullanıcılarının da reklamları atlayabilmesine imkan tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Spotify’ın Avustralya’da test etmeye başladığı yeni özellik, servisi ücretsiz kullanan kullanıcıların hem sesli hem de görüntülü reklamları istedikleri kadar atlayabilmelerine izin veriyor. Spotify, bu yeni özellik ile birlikte kullanıcıların, sadece ilgilerini çekmeyen reklamları atlamasını amaçlıyor.

Bir Spotify yetkilisi, kullanıcıların sadece ilgilerini çeken reklamları izlemesini sağlayacak bu yeni özelliğin ‘Haftalık Keşif’ özelliğine benzediğini belirtiyor. Yeni özellikte, kullanıcılar ilgi duymadıkları reklamları izlemeden atladıklarında sistem bunları öğreniyor ve daha sonra her kullanıcıya özel olarak ilgi duyduğu reklamları göstermeye başlıyor.

Üstelik bu özellikte reklam verenler de izlenmeden atlanan reklamları için Spotify’a para ödemek zorunda kalmayacak. Spotify’ın oldukça mantıklı görünen bu özelliğinin, reklamların kalitesini ne oranda arttıracağı ise merak konusu.

Şu sıralar Avustralya’da test edilen özelliğin, bir süre sonra dünya genelinde kullanıma sunulmasının hedeflendiği belirtiliyor.