Spotify İlk Ay Ücretsiz Premium Kampanyası Geri Döndü

Türkiye'nin en çok kullanılan müzik platformu Spotify, uzun bir aranın ardından ilk ay ücretsiz Spotfiy Premium kampanyasına geri döndü. Geçtiğimiz aylarda daha fazla kullanıcı çekmek adına ilk defa Spotify Premium abonesi olanlara ilk 3 ayı ücretsiz olarak sunan firma, ani bir kararın ardından bu kampanyada güncellemeye gitti.

Yeni ortaya çıan bilgilere göre sınırlı süredeki 3 ay ücretsiz Spotify Premium kampanyası 1 aya düşürüldü. Firmanın kampanyaları sürekli olarak değiştiği için eğer Spotify Premium almayı düşünüyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Spotify Premium üyeliklerini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Spotify'ın Dünya Çapındaki Pazarı Büyüyor!

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu olan Spotify, 2022'nin ikinci çeyreğinde 188 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı. Binlerce şarkının yer aldığı platform, bu yönüyle Apple Music ve Amazon Music gibi rakiplerini geride bıraktı. Toplamda 433 milyon tekil kullanıcıya sahip olan platform, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

2022 Spotify Fiyatları