Spotify, iOS 13 İle Bomba Gibi Bir Özellik Kazandı

Dünyanın en fazla kullanılan müzik programlarından birisi de hiç şüphesiz Spotify. Şirketin müzik konusunda neredeyse rakip tanımayan tavırlar içerisinde olması ve son derece titiz bir çalışma yürütmesi, elbette yazılım bölümünde de gerçekleşiyor. İşte haberimizin detayları.

Muhtemelen iOS 13 ile ilgili birçok özelliğe şahit olmuşsunuzdur. Ancak Spotify kullanıcıları henüz iOS 13 güncellemesi hakkında önemli bir beklentilerini karşılayabilmiş değiller. Spotify ve Siri arasında bağlantı olmamasından şikayetçi olan kullanıcılar, bunun düzeltilmesi için Spotify ile irtibata geçmişti.

Spotify ve Siri artık bağlantı halinde olacak

Apple'ın sanal asistanı olan ve birçok kişi tarafından son derece kullanışlı görülen Siri artık Spotify ile bağlantı halinde olacak. Daha önceden Siri ile Spotify arasında herhangi bir bağlantı kurmanız mümkün değildi.

Apple, iOS 13 güncellemesine Spotify bağlantısını ekleyerek Siri üzerinden vereceğiniz komutların algılanmasını sağlayacak. iPhone cep telefonunuza "Hey Siri" diye hitap etmenizden hemen sonra herhangi bir Spotify parçasını çalmasını istemeniz yeterli olacaktır. Siri ise bunu algılayacak ve Spotify üzerinden dilediğiniz şarkıyı açacak.

Elbette bu özellik bütün Apple akıllı telefonlarında kullanılamayacak. Örneğin Apple Watch üzerinden böyle bir imkan tanınmıyor. Sadece Spotify uygulamasının yüklü olduğu Apple cihazlarında bu özellik kullanılabilecek. Peki sizce iOS 13 ile birlikte gelecek olan bu yeni özellik sayesinde, Spotify kullanımı daha konforlu olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.