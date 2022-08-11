Spotify Konser Bileti Satmaya Başlıyor

Music Ally tarafından ilk kez bildirildiği üzere Spotify, doğrudan hayranlara konser biletleri satmak için yeni bir web sitesini test ediyor. Spotify Tickets adlı sitede şu anda Limbeck, Tokimonsta ve Annie DiRusso gibi katılımcı sanatçılar için ABD merkezli sınırlı sayıda konser satışı bulunuyor.

Spotify, yakındaki gösterilere göz atabileceğiniz ve üçüncü bir taraf aracılığıyla bilet satın alabileceğiniz yeni Canlı Etkinlik Akışı aracılığıyla bilet satmak için Ticketmaster, Eventbrite ve See Tickets ile ortaklık yapıyor. Spotify Tickets adlı yeni bölüm ise artık Spotify'ın kendisi üzerinden bilet satın almanıza izin veriyor.

TechCrunch tarafından belirtildiği üzere sitenin yasal sayfasında şirketin "mekânları, etkinlik organizatörlerini, hayran kulüplerini ve sanatçıları açıklanmış bilet acentesi olarak içerebilecek üçüncü taraflar adına" bilet sattığı belirtiliyor. Bu, Spotify'ın biletlerinin fiyatlarını belirlemediği ve ayrıca müşterilerden ödeme sırasında bir rezervasyon ücreti alacağı anlamına geliyor.

Konser Biletleri Dijital Olarak İletiliyor

Spotify sözcüsü Carling Farley konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

"Spotify'da kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için düzenli olarak yeni fikirleri test ediyoruz. Bunlardan bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin yolunu açıyor ve diğerleri ise yalnızca önemli öğrenmeler olarak hizmet ediyor. Tickets.spotify.com en son testimiz. Şu anda gelecek planları hakkında paylaşacak başka haberimiz yok."

Spotify Tickets için destek sayfasında belirtildiği gibi bilet satın almak adına bir Spotify hesabı oluşturmalısınız ve hizmet henüz yazdırılabilir biletleri desteklemiyor gibi görünüyor. Spotify, biletlerinizi almak için mekânın gişesinde e-posta onayınızı ve geçerli bir kimliği ibraz etmeniz gerektiğini söylüyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemize gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.