Spotify ve Epic Games'den App Store Politikalarına Karşı Koalisyon

İçlerinde Spotify ve Epic Games'in de olduğu bazı şirketler Apple'ın App Store uygulamalarını değiştirmeye zorlamak amacıyla kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurdu. Organizasyon App Store'un uyguladığı ödeme kesintilerine karşı çıkıyor.

Kurucu üyeler arasında daha önce her ikisi de Apple'ın adil olmayan App Store ücretleri ve diğer sorunları hakkında şikayetlerini dile getiren Spotify ve Epic Games'in yanı sıra Basecamp, Blix, Deezer ve ProtonMail gibi bir dizi başka şirketler de bulunuyor.

Coalition for App Fairness isimli koalisyon sitesinde Apple'ı, App Store politikaları yüzünden uygulama rekabetini ezmekle ve yeniliğe karşı çıkmakla suçluyor. Koalisyonun özellikle uygulama içi ödemeler ve dijital abonelikler için yüzde 15 - 30 komisyon alma politikasına karşı çıktığı görülüyor.

Spotify ve Epic, App Store komisyonlarına karşı birleşti

App Store ücretleri için herhangi bir sektördekine kıyasla işlem ücretlerinin çok yüksek olduğunu iddia eden koalisyon, Apple'ı tüketicinin satın alma gücünü kısıtlaması ve geliştirici gelirleriyle oynamakla suçluyor.

Koalisyon tüketicilerin tercihlerini korumaya, rekabeti teşvik etmeye ve dünya çapındaki tüm uygulama ve oyun geliştiricileri için eşit şartlar yaratmaya kendini adamış her sektörden her büyüklükteki şirketi karşılayacaklarını söylüyor ancak özellikle Epic Games ve Spotify'ın liste başı olduğunu hatırlatalım.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney açıklamasında "İçerik oluşturucuların uygulama geliştirme ve doğrudan müşterileriyle iş yapma temel haklarını savunmak için Coalition for App Fairness'a katılıyoruz" dedi. App Store komisyonları için düzenleme gelecek mi, yakında göreceğiz.