Square Enix, E3 2019 Fuarı'nda da Kendi Şovunu Düzenleyecek

Geçtiğimiz senenin E3 fuarında bir farklılığa imza atan Square Enix, ilk defa kendi sunumunu gerçekleştirmişti. Ancak bu sunumu, canlı olarak sahnede değil de Sony tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştiren State of Play benzeri video gösterimi şeklinde olmuştu. Yaklaşık yarım saat kadar süren bu gösterim sırasında; o zaman geliştirilmekte olan oyunların yeni fragmanlarının ve yeni oynanış videolarının ekranımıza gelmesinin yanı sıra The Quiet Man de dahil olmak üzere birkaç yeni oyunun da duyurusu gerçekleştirilmişti.

Bu sene de benzer bir sunum ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor. Japon menşeli yayıncı ve geliştirici, yaptığı açıklamayla Square Enix Live E3 2019 şovunu duyurdu. 11 Haziran 2019 Salı günü TSİ 04:00 sıralarında başlayacak olan yayında birbirinden ilgi çekici yapımların gösterileceği söyleniyor.

Square Enix Live E3 2019 kicks off another exciting line up of titles! Tune in to https://t.co/CKLO0fQPN1 on Monday June 10 at 6pm PT! #SquareEnixE3 pic.twitter.com/1LLiNWEFBM