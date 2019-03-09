Star Wars: Battlefront II İçin Bu Ay Yeni Etkinlikler Geliyor

Electronic Arts ve EA DICE, 2017 yılının son çeyreğinde çıkmış olmasına rağmen Star Wars: Battlefront II oyununa olan desteklerini devam ettiriyorlar. Ocak ayında, birçok etkinlik ile oyuncuların karşısına çıkan Electronic Arts ve EA DICE, EAStarWars Twitter hesabı üzerinden yaptıkları açıklama ile bu ayın etkinlik takvimini duyurdular. Bir tanesi devam etmekte olan dört etkinlik ve bir yeni mod sizi bekliyor.

Öncelikle 8 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında, yani şu anda devam etmekte olan ve Blast ve Strike modlarına odaklı Fast Spawn Event etkinliği var. Bu etkinlik sırasında, öldüğünüz zaman çok hızlı bir şekilde yeniden doğmanız mümkün oluyor. İkinci etkinlik ise 15 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Starfighter Assault ve Hero Starfighters modlarını kapsayacak olan bu etkinlik ile üç kat XP kazanabileceksiniz. 22 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu etkinlik ise Star Wars: Battlefront II oyunundaki tüm modları kapsayacak olan çifte XP etkinliğine katılabilirsiniz.

26 Mart 2019 tarihinde ise yeni bir mod gelecek. Gün içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile gelecek olan moddaki amacınız, düşmanlara ait büyük gemileri düşürerek zafere ulaşmak olacak. Bahsi geçen güncelleme ile Count Dooku için üçüncü alternatif görünümün de geleceğini söylemeden geçmeyelim.

Mart ayını, yeni gelecek olan mod ile ilgili olarak düzenlenecek olan etkinlik ile kapatacağız. 29 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, bütün birimler üzerinden üç kat XP kazanmanız mümkün olacak.