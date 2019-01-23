Star Wars: Battlefront II için Darth Tyranus Güncellemesi Geliyor

Bu ay Star Wars: Battlefront II oyuncuları için oldukça hareketli bir ay oldu. Bu ayın başında Electronic Arts tarafından EAStarWars Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla, etkinlik dolu bir ay olmuştu. Olmaya da devam edecek; çünkü, 25 - 27 Ocak 2019 tarihleri arasında Battle Point isimli bir etkinlik daha gerçekleşecek.

Galactic Assault haritaları ile sınırlı olacak bu etkinlikte, haritalar ile bağlantılı dönemlere ait karakterlerin Battle Point ücretlerinde yarı yarıya indirime gidilecek. Ancak bunun öncesinde yeni bir güncelleme söz konusu. Star Wars: Battlefront II'nin Darth Tyranus güncellemesi bugün itibarıyla yayınlanacak.

Bugün itibarıyla yayınlanacak olan güncellemenin detaylarına baktığımızda, büyük ölçüde hata çözümlemeleri yapılıyor. Tabii ki tamamıyla değil. Count Dooku yeni oynanabilir karakter olarak Star Wars: Battlefront II oyununa ekleniyor. Oyun içi krediler ile satın alabileceğiniz karakterin Lightning Stun, Expose Weakness ve Duelist olmak üzere üç farklı yeteneği var. Bunun haricinde, Geonosis haritası da artık Blast, Heroes Vs Villains ve Custom Arcade modlarında seçilebilir olacak.

Son olarak Geonosis haritasındaki zehirli şelale, Spider Droid patlamaları, AT-TE'nin ayak izi etkileri, Spider Droid'lerin yol açtığı fondaki lazerler ile ilgili genel bir cilalama ve Jabba's Palace için harici ışıklandırma ayarı yapılırken, Kylo Ren karakterinin Star Card'ı Bloodlust için değişime gidilecek. Bu sayede, karakterin vereceği hasar artık 360 puana kadar varabilecek.