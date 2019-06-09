Star Wars: Battlefront II'nin Yeni İçerikleri Bu Ay İtibarıyla Geliyorlar

Şimdilik piyasadaki güncel Star Wars oyunu olan Star Wars: Battlfront II, bayrağı yakında Star Wars Jedi: Fallen Order oyununa bırakacak. Ancak EA DICE içerik anlamında oyunu desteklemeye son ana kadar devam edecekmiş gibi görünüyor. Star Wars sayfasında paylaşılan bilgiler ile Sonbahar mevsimine kadar yayınlanacak olan yeni içerikler ortaya çıktı.

Bu ay içerisinde gelmeye başlayacak olan içerikler Capital Supremacy modu için Naboo ve Felucia haritalarından, Droidekas ve TX-130 Tank adıyla iki yeni takviye kuvvetinden, Anakin Skywalker için general ve askerler için de 212th Recon Division ve 41st Scout Battalion görünümlerinden, haftalık topluluk etkinliklerinden ve daha başka içkeriklerden oluşuyor.

Droidekas, kısa mesafede oldukça etkili olan silahlar kullanan bir takviye kuvveti olacak. İster sabit durumda isterse de hareket halinde olsun, her koşulda oldukça etkili olacağını söyleyelim. Ayrıca Wheel Form, Overload ve Enegry Shield olmak üzere de üç ayrı yeteneği var.

TX-130 Tank ise ana silah olarak lazer topları kullanıyor. Her ne kadar bu aracın sabit bir atış hattı olsa da seri manevra kabiliyeti ile bu açığını kapatabiliyor. Bununla birlikte, alternatif saldırılar yapabileceğiniz üç farklı yeteneği bulunuyor: Laser Barrage, Rockets ve Charge Mode.

Temmuz, Ağustos ve Sonbahar mevsimlerinde gelecek olan içerikler için pek bir detay verilmemiş olsa da Temmuz ayında Klon Savaşları odaklı haftalık topluluk etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler ile Klon Savaşları karakterleri için yeni zafer pozları ve yeni seslendirmeler açabileceksiniz.

Ağustos ayında ise geleneksel PvP modunun haricinde farklı içerikler görmeyi isteyen oyunculara yönelik içeriklerin yayınlanması planlanırken, Sonbahar mevsiminde de Capital Supremacy modu için hazırlanmakta olan Felucia isimli yeni bir harita yayınlanacak. Ayrıca PvP tabanlı olmayan yeni bir modun da Star Wars: Battlefront II oyununa ekleneceği söyleniyor.