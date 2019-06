Star Wars Jedi: Fallen Order'ın E3 2019 Fragmanını Kaçırmayın

Bu senenin Star Wars oyunu olacak Star Wars Jedi: Fallen Order için geçtiğimiz Nisan ayındaki duyurusundan sonra EA Play 2019 etkinliğinde ilk oynanış gösterimi yapılmıştı. Oynanışa dair birçok şey gördüğümüz Respawn Entertainment oyunu oldukça iyi görünüyor. Microsoft konferansı sırasında Star Wars Jedi: Fallen Order için E3 2019 fragmanı yayınlandı.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından sunulan fragman tam iki dakika uzunluğunda. Yer yer oynanış yer yer de sinematik sahnelerinin harmanlanması ile hazırlanmış. Fondaki kullanılmış müzik de uzun zamandır beklediğimiz Star Wars atmosferini kusursuza yakın bir şekilde bizlere yansıtıyor dersek yalan olmaz.

15 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith ve Star Wars: Episode IV - A New Hope arasındaki bir zamanda geçecek. Jedi grubunun Galaktik Cumhuriyet için hainler olarak damga yemesi üzerine İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında bir Jedi avı başlatılıyor. Biz ise Cal Kestis isimli acemi bir Jedi karakterini yöneteceğiz. Oldukça gerilimli bir senaryonun bizleri bekleyeceği oyunda, hem karakterimize geçmişi ile ilgili parçaları bir araya getirmesinde hem de Jedi eğitimini tamamlamasında yardımcı olacağız.