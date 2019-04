Star Wars Jedi: Fallen Order Panelinin Saati Duyuruldu

Electronic Arts tarafından alınmış olan karar ile Star Wars ve Battlefield serisinin oyunları birer yıl dönüşümlü olarak satışa sunuluyor. Amerikan menşeli yayıncı, Respawn Entertainment stüdyosunu bünyesine katana kadar her iki serinin oyunlarından da EA DICE stüdyosu sorumluydu ama bu sene bir farklılık olacak. Yılın son çeyreğinde çıkması beklenen bu senenin Star Wars oyunu olacak Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn Entertainment stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Peki Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili ilk detayları ne zaman alacağız? Fazla bir zaman kalmadı diyebiliriz. Bugünü saymazsak, sadece üç gün kaldı. Bildiğiniz gibi her sene düzenlenen Star Wars Celebration etkinliğinin bu seneki ayağı 11 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında Chicago şehrinde düzenlenecek. Bu etkinlik sırasında da Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order için bir panel düzenleyecek ve yeni oyun ile ilgili ilk detaylar paylaşılacak.

Electronic Arts ise bunun öncesinde heyecanı artırmak için Star Wars Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Amerikan menşeli yayıncı, Star Wars Celebration etkinliğinde düzenleyeceği panelin saatini duyurdu. Buna göre, 13 Nisan 2019 Cumartesi, TSİ 21:30 sıralarında Star Wars Jedi: Fallen Order paneli başlayacak.

Become a Jedi. Tune-in for first look at #StarWarsJediFallenOrder this Saturday, at 1:30pm CDT from #StarWarsCelebration. Watch live at https://t.co/iI4qodqiOf, stay up to-date with the latest from Celebration at https://t.co/mVXi17qoJk. @EAStarWars pic.twitter.com/3B3bR3XDmn