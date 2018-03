StarCraft'ın 20. Yılına Özel Etkinlikler Geliyor

Blizzard, piyasaya sürdüğü oyunların yıldönümlerinde özel etkinlik yapmayı gelenek haline getirmişti. Bugün ise bu etkinliklerden bir yenisinin StarCraft’ın yirminci yılı için yapılacağı, resmi olarak yapılan duyurunun ardından ortaya çıktı.

StarCraft II ve StarCraft: Remastered oyunlarına 6 Mart günü giriş yapan oyuncuların, 20. yıla özel olarak geliştirilen arayüz giydirmeleri, portreler, çıkartmalar ve daha bir sürü küçük ödülün sahibi olacakları söylendi.

Buna ek olarak Overwatch karakterlerinden Widowmaker için geliştirilen Sarah Kerrigan Ghost kostümünün 6 Mart – 3 Nisan arasında satışta olacağı belirtilirken, Diablo III oyuncularının da 6 Mart’tan itibaren Battlecruiser temalı binekleri satın alabilecekleri vurgulandı. Bununla yetinmeyen Blizzard, World of Warcraft oyuncularının StarCraft temalı hayvanları yine 6 Mart tarihinden sonra mağazasına ekleyeceğini, Heroes of the Storm oynayanların yıldönümü portreleri alabileceklerini, Hearthstone’a ise StarCraft oyunlarından esinlenen bir Tavern Brawl oyunu getireceğini duyurdu.

Oyun içi etkinliklerin yanı sıra çok sevilen strateji oyunu StarCraft’ın tarihini anlatan bir kısa film için hazırlıklara başladığını belirten Blizzard, 6 Mart’tan sonra StarCraft sevenler ile kısa filmi paylaşacağını da söyledi.