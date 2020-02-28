Stardew Valley Çok Konuşulacak Bir Güncellemeyle Geliyor

Eric Barone Stardew Valley'in yaratıcısı olarak biliniyor. Kendisi kısa bir süre önce çiftlik yaşamı simülasyonuna bağlı iki yeni oyun üzerinde çalıştığını itiraf etmişti. Onun bu sözleri, Stardew Valley hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ünlü girişimci, takipçilerinden sakin olmalarını ve çalışmasına izin vermelerini istedi. Onun, dün Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda, Stardew Valley'in 4. yıl dönümü için gelen mesajlara da teşekkür ettiği görüldü. 1.4 güncellemesinin tüm platformlarda yayınlandığını ve 1.5 güncellemesi ile yeni sürprizlerin geleceğini söyledi.

Stardew Valley güncellemesi yakında geliyor

Bu oyunun 1.4 güncellemesi, çok sayıda yeni öğe, kozmetikler, canavarlar, 14 yeni müzik, romantizm etkinliği, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve terk edilmiş bir binada oyun sonu gibi birçok detay içeriyor.

Bu güncellemenin yapılması ile birlikte bazı bağlantı sorunları nedeniyle yakında küçük bir yama geleceği tahmin ediliyor. Bundan sonra yayınlanması planlanan 1.5 içerik güncellemesinin çok daha fazla ücretsiz içerik ile gelmesi de beklentiler arasında.

Barone, "Oyun geliştirmek son derece zor ve zaman alıcı. Stardew Valley, haftada 60-70 saat çalışmama neden oluyor. Ancak fikrinizin ve hayal dünyanızın gözlerinizin önünde hayata geçmesi son derece güzel ve tatmin edici." diyerek çalışmalarına döndü. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde güncelleme yayınlanacak.