Bethesda'nın Yeni Oyunu Starfield Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Bethesda Softworks, E3 2018 etkinliğinde Starfield video oyununu duyurmuştu ve gerçekleştirilen duyuru ile birlikte 1 dakika 8 saniye uzunluğunda fragman yayınlamıştı. Geliştirici ekip iki yıldır video oyunu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Oyuncular tarafından merakla beklenen Starfield ekran görüntüleri sızdırıldı. Bethesda Softworks firması tarafından geliştirilmekte olan uzay temalı video oyunununa ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Starfield Ekran Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı

Fallout ve The Elder Scrolls serileri ile oyuncuların gönlünde taht kuran Bethesda, E3 2018 etkinliği esnasında Starfield isimli uzay temasına sahip yeni bir video oyununu duyurmuştu. Duyuru esnasında video oyunu ile ilgili pek detay paylaşmayan Bethesda Softworks, Starfield'a ait 1 dakika 8 saniye uzunluğunda duyuru fragmanı yayımlamıştı. E3 2018 etkinliğinde yayımlanan duyuru fragmanı, Starfield hakkında pek bilgi sunmuyordu.

İddiaya göre Bethesda Softworks tarafından geliştirilmekte olan Starfield video oyununun ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan ekran görüntülerinin video oyununun 2018 yılındaki sürümüne ait olduğu iddia ediliyor. Ekran görüntülerinin Starfield'a ait olup olmadığı ise bilinmiyor. Bir kullanıcı Gamebryo Engine oyun motoru ile video oyununun sahte sürümünü yapmış olabilir çünkü görsellerde yer alan grafik, Gamebryo Engine oyun motorunun sunduğu grafiklere oldukça benziyor.

Sızdırılan ekran görüntülerine baktığımızda oksijen seviyesinin yer aldığını görüyoruz. Görünüşe göre bir astronotu kontrol edeceğimiz video oyununda uzayda hayatta kalmaya çalışacağız. Bethesda Softworks firmasının uzay temalı yeni video oyunu Starfield'ın The Elder Scrolls VI'dan önce çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bethesda ise sızdırılan görseller ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bethesda tarafından E3 2018 etkinliği esnasında yayımladığı Starfield duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.