Steam'in Beklenen Yaz İndirimleri Başladı!

Oyunseverlerin vazgeçilmez oyun platformları arasında yer alan Steam, merakla beklenen Yaz İndirimleri 2023‘ü başlattı.

Steam'in her sene aynı tarihlerde uyguladığı bu indirimlere oyuncular oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor. Steam’in önümüzdeki günlerde kur düzenlemesine gitmesi bekleniyor. Yaz indirimleri zamlı fiyatlar ile karşılaşmak istemeyenler için son fırsat olabilir. Bugün başlayan indirimler 13 Temmuz saat 20.00'de sona erecek.

Steam'in Yaz İndirimlerinde Hangi Oyunlar Var ?

Klasikleşen Steam yaz indirimlerinde birçok oyun çeşidi bulunuyor. İşte o oyunlar;