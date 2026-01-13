Dedektiflik Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın
Steam'de başlayan kampanya ile birlikte dedektiflik oyunlarının fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de L.A. Noire, %70 indirim ile 19.99 dolardan (862 TL) 5.99 dolara (258 TL) düştü
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, %90 indirim ile 17.99 dolardan (776 TL) 1.79 dolara (77 TL) düştü.
- Kampanya 19 Ocak tarihinde sona erecek.
Dedektiflik oyunu oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu.Steam'de başlayan kampanya ile birlikte L.A. Noire, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Call of Cthulhu, Disco Elysium - The Final Cut ve Tales of the Neon Sea dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 19 Ocak tarihinde sona erecek.
Steam'de Dedektif Festivali Başladı
Quantic Dream tarafından geliştirilen Heavy Rain, Steam'de başlayan kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi hikâyeli oyunlar arasında yer alan yapım, 15.99 dolar (690 TL) yerine 1.59 dolar (68 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda aldığımız kararlar son derece önemli.
Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği L.A. Noire yüzde 70 oranında indirime girdi. 83 Metacritic puanına sahip olan oyun, 9.99 dolardan (862 TL) 5.99 dolara (258 TL) düştü. Açık dünya, macera ve gizem türlerindeki oyunda Cole isimli bir dedektifi kontrol ediyoruz. Los Angelas'ta geçen yapım 2011 yılında piaysaya sürüldü.
Parabole tarafından geliştirilen Kona, yüzde 90 oranında indirime girdi. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan yapım, 14.99 dolar (646 TL) yerine 1.49 dolar (64 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 73 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.
Yayıncılığını Focus Entertainment'in üstlendiği Call of Cthulhu yüzde 85 oranında indirime girdi. Cyanide Studio tarafından geliştirilen oyun, 13.99 dolardan (603 TL) 2.09 dolara (90 TL) düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Disco Elysium - The Final Cut ise 18.99 dolar (819 TL) yerine 4.74 dolara (204 TL) satılıyor.
Steam'de İndirime Giren Dedektiflik Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Heavy Rain
|15.99 dolar
|1.59 dolar
|%90
|L.A. Noire
|19.99 dolar
|5.99 dolar
|%70
|Kona
|14.99 dolar
|1.49 dolar
|%90
|Kona 2: Brume
|22.49 dolar
|4.49 dolar
|%80
|The Testament of Sherlock Holmes
|11.99 dolar
|1.19 dolar
|%90
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|17.99 dolar
|1.79 dolar
|%90
|Sherlock Holmes Chapter One
|26.99 dolar
|2.69 dolar
|%90
|Sherlock Holmes The Awakened
|23.99 dolar
|3.59 dolar
|%85
|Tales of the Neon Sea
|6.99 dolar
|90 sent
|%87
|Call of Cthulhu
|13.99 dolar
|2.09 dolar
|%85
|Sherlock Holmes versus Jack the Ripper
|5.99 dolar
|59 sent
|%90
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99 dolar
|4.74 dolar
|%75
|Nobody Wants to Die
|18.99 dolar
|3.79 dolar
|%80
|Detroit: Become Human
|31.99 dolar
|6.39 dolar
|%80
|The Sinking City Remastered
|23.99 dolar
|5.99 dolar
|%75
|Her Story
|9.99 dolar
|2.49 dolar
|%75
|The Room VR: A Dark Matter
|12.49 dolar
|3.74 dolar
|%70
|The Room 4: Old Sins
|4.99 dolar
|1.24 dolar
|%75
|Kathy Rain: Director's Cut
|7.99 dolar
|1.99 dolar
|%75