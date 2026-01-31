Fallout Serisinde Dev İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Fallout serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Fallout 4: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas, Fallout 76 ve Fallout 3 dahil olmak üzere birçok oyun indirime girdi. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 6 Şubat tarihinde sona erecek.

Steam'de Fallout Serisi İçin İndirim Başladı

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap yapım, kampanya kapsamında 23.99 dolar (1.041 TL) yerine 4.79 dolar (208 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Fallout 4: Game of the Year Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra altı farklı DLC'nin yer aldığı bu sürüm, 27.99 dolardan (1.215 TL) 6.99 dolara (303 TL) düştü. 2015 yılında piyasaya sürülen Fallout 4'ün standart sürümü ise 11.99 dolar (520 TL) yerine 2.99 dolara (129 TL) satılıyor.

Tek oyunculu moda sahip olan Fallout: New Vegas yüzde 75 oranında indirime girdi. Açık dünya ve RPG türlerindeki oyun, 5.99 dolardan (260 TL) 1.49 dolara (64 TL) düştü. 2010 yılında piyasaya sürülen Fallout New Vegas'ın Ultimate sürümü 11.99 dolar (520 TL) yerine 3.95 dolar (171 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Fallout 3: Game of the Year Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra DLC'lerin de yer aldığı bu sürüm, 11.99 dolardan (520 TL) 2.99 dolara (129 TL) düştü. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 4 VR, yüzde 75 oranında indirim ile 35.99 dolar (1.562 TL) yerine 8.99 dolara (390 TL) satılıyor.

İndirime Giren Fallout Oyunları