Steam, Kasım Ayının En İyi Oyunları Listesini Paylaştı (Ücretsiz Oyunlar da Var)

Dijital oyun indirme platformu Steam, ayın en popüler oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Yeni hazırlanan listede Kasım ayının en iyi oyunları bulunuyor. Liste içerisinde oynaması ücretsiz oyunlar da var. İşte Steam’de Kasım ayında en çok satan 20 oyun.
PC oyuncularının vazgeçilmez platformu Steam, 2019’un sonuna yaklaşırken yeni bir liste daha paylaştı. Bu listede Kasım ayında en çok satan 20 oyuna yer verildi. Listedeki oyunlar çıktıkları ilk iki hafta içinde Steam’de en çok gelir elde eden oyunlardan oluşuyor. Ayrıca listede popüler ve ücretsiz 5 oyun da bulunuyor. Bu oyunların çıkış tarihinden sonraki ilk iki haftada ulaştıkları en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre ölçümlendiği bilgisi Steam tarafından paylaşıldı.
Kasım ayının en iyi PC oyunları listesinde Age of Empires, Sniper Ghost Warrior, Football Manager gibi serilerin yanında FrenzyRetribution, Ratropolis ve Lost Ember gibi yeni oyunlar dikkat çekiyor. Ayrıca Gundam, Game of Thrones, Terminator, Warhammer, Star Wars gibi büyük hayran kitlesine sahip evrenleri temsil eden oyunlara da ilgi gösterildiği dikkat çekiyor. Ayın popüler oyunlarının tam listesi şöyle:
- Ratropolis — Cassel Games
- Planet Zoo — Frontier Developments
- Pistol Whip — Cloudhead Games
- ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza
- Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd.
- Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam
- The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon
- Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media
- Command: Modern Operations — Warfare Sims
- Terminator: Resistance — Teyon
- STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment
- Kingdom Under Fire 2 — Blueside
- Football Manager 2020 — Sports Interactive
- Automation Empire — DOG HOGGLER
- BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works
- This Land Is My Land — Game-Labs
- Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios
- Lost Ember — Mooneye Studios
- Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games
- SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE
Unutmadan, Steam Kış İndirimi 19 Aralık Perşembe günü yani bugün başlıyor.