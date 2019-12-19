Steam, Kasım Ayının En İyi Oyunları Listesini Paylaştı (Ücretsiz Oyunlar da Var)

Dijital oyun indirme platformu Steam, ayın en popüler oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Yeni hazırlanan listede Kasım ayının en iyi oyunları bulunuyor. Liste içerisinde oynaması ücretsiz oyunlar da var. İşte Steam’de Kasım ayında en çok satan 20 oyun.

PC oyuncularının vazgeçilmez platformu Steam, 2019’un sonuna yaklaşırken yeni bir liste daha paylaştı. Bu listede Kasım ayında en çok satan 20 oyuna yer verildi. Listedeki oyunlar çıktıkları ilk iki hafta içinde Steam’de en çok gelir elde eden oyunlardan oluşuyor. Ayrıca listede popüler ve ücretsiz 5 oyun da bulunuyor. Bu oyunların çıkış tarihinden sonraki ilk iki haftada ulaştıkları en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına göre ölçümlendiği bilgisi Steam tarafından paylaşıldı.

Kasım ayının en iyi PC oyunları listesinde Age of Empires, Sniper Ghost Warrior, Football Manager gibi serilerin yanında FrenzyRetribution, Ratropolis ve Lost Ember gibi yeni oyunlar dikkat çekiyor. Ayrıca Gundam, Game of Thrones, Terminator, Warhammer, Star Wars gibi büyük hayran kitlesine sahip evrenleri temsil eden oyunlara da ilgi gösterildiği dikkat çekiyor. Ayın popüler oyunlarının tam listesi şöyle:

Ratropolis — Cassel Games

Planet Zoo — Frontier Developments

Pistol Whip — Cloudhead Games

ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza

Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd.

Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam

The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon

Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media

Command: Modern Operations — Warfare Sims

Terminator: Resistance — Teyon

STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment

Kingdom Under Fire 2 — Blueside

Football Manager 2020 — Sports Interactive

Automation Empire — DOG HOGGLER

BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works

This Land Is My Land — Game-Labs

Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios

Lost Ember — Mooneye Studios

Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games

SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE

Unutmadan, Steam Kış İndirimi 19 Aralık Perşembe günü yani bugün başlıyor.