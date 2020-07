Steam Oyun Beta Testi Katılımı için Yeni Özellik Getiriliyor

Valve, dijital mağazası için yeni bir özelliği test ediyor. Bu sayede, Steam oyun beta testi katılımı doğrudan mağaza üzerinden yapılabilecek.

Bildiğiniz gibi geliştirilme aşamasında olan bazı oyunlar için kapalı beta testleri düzenleniyor. Bu süreçte, bazı oyunlarda olduğu gibi ya ön-sipariş ile satın almanız ya da genellikle yayıncının veya geliştiricinin sayfasından başvuruda bulunmanız gerekiyor. Her halükarda kodların dağıtımı, çok fazla sayıda katılımcı olduğu için takdir edersiniz ki zahmetli oluyor. Ancak Valve, en azından Steam mağazası için düşündüğü yeni bir özellik ile yükü bir parça olsun hafifletmeyi amaçlıyor.

İlk olarak Steam Database sitesinden Pavel "xPaw" Djundik tarafından fark edilen ve çok geçmeden de Valve tarafından onaylanan yeni özellik için test aşamasına geçilmiş.

Djundik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Creative Assembly tarafından geliştirilmekte ve şu anda da kapalı beta sürecinde olan strateji kart oyunu Total War: Elysium örneğini vermiş.

